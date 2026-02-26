Стало известно, сколько иностранных наемников ежемесячно подписывают контракт с ВСУ

Около 600 иностранных наемников подписывают контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) каждый месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рекрутингового центра иностранных наемников (Foreign recruitment centre, FRC).

В публикации утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

По данным FRC, наибольшая потребность в иностранных добровольцах наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, 23-й отдельной механизированной бригаде, 33-м отдельном штурмовом полку и 13-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее российские бойцы обнаружили грузинских наемников на Константиновском направлении.