Зарплаты слесарей в России взлетели до 300 тыс. в месяц

Зарплаты слесарей в России выросли в 1,5–2 раза, до 300 тысяч в месяц

26 февраля — День слесаря. Зарплаты слесарей в России выросли в 1,5–2 раза по сравнению всего с 2023 годом, достигнув 300 тыс. рублей в месяц. Это показало исследование аутсорсинговой компании Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Рост цен подпитывают кадровый дефицит и инфляция, а доходы увеличиваются не только в добывающих отраслях и на вахтовых проектах, отмечают аналитики.

Наиболее высокие зарплаты фиксируются в промышленности. В угольной отрасли доходы слесарей доходят до 200 тысяч рублей в месяц, что на 118% выше уровня 2023 года. На вахтовых проектах по ремонту оборудования предлагают 185–224 тысячи рублей, а в нефтегазе и горнодобыче — 190–230 тысяч рублей. Основные регионы концентрации таких предложений — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область.

В современных жилых комплексах опытные слесари и сантехники зарабатывают 250–300 тысяч рублей в месяц, совмещая официальную занятость и частные заказы.

«В одном ЖК — десятки домов. Сегодня авария, завтра установка, послезавтра профилактика. У хорошего мастера заказов больше, чем времени», — говорит директор по развитию Mega-Personal Роман Игнатьев.

Еще одной точкой роста стал китайский автопром. Рынок остро ощущает нехватку автослесарей, умеющих работать с китайскими автомобилями, электрокарами, электробусами и электро-погрузочной техникой.

«Китайский автопром вышел на массовый рынок, а специалистов под него почти не готовят», — отмечает Игнатьев.

Дефицит слесарей фиксируется и в других секторах. В авторемонте, по оценке Mega-Personal, не хватает около 150 тысяч специалистов. В ЖКХ кадровый голод особенно заметен в Новосибирске, Перми и Томской области. Причины типовые: старение кадров, высокая текучесть и слабый интерес молодежи к рабочим профессиям.

При выборе работы слесари в первую очередь ориентируются на уровень дохода — предложения ниже 80 тысяч рублей рынок воспринимает все хуже. Важную роль играют предоставление жилья, компенсация проезда, стабильная загрузка и понятные перспективы.

По данным Mega-Personal, вакансии квалифицированных слесарей закрываются в среднем за 8–30 дней.

«Хорошего слесаря видно сразу. За таких людей не торгуются — им стараются предложить оптимальные и лучшие, чем у конкурента, условия», — отмечает эксперт.

При этом сама профессия внутри сильно изменилась. Слесарь сегодня — это не «универсальный рабочий», а квалифицированный специалист. Он занимается ремонтом, сборкой, регулировкой и обслуживанием оборудования, работает с инструментом и технической документацией. На рынке особенно востребованы слесари механосборочных работ, специалисты по ремонту грузоподъемных машин и слесари КИПиА. Основной спрос приходится на работников 4–6-го разрядов, и именно таких специалистов работодатели стараются забрать максимально быстро.

Общий тренд, по оценке Mega-Personal, сохранится и в 2026 году. Высокий спрос останется на все рабочие специальности с допусками — слесарей, машинистов, сварщиков, монтажников и автослесарей. Основной риск — недостаточный приток молодых кадров и устаревшие программы обучения, из-за которых рынок продолжит конкурировать за ограниченное число профессионалов. Профессия слесаря окончательно вышла из разряда «запасных» и закрепляется как одна из самых доходных и дефицитных на рынке труда.

