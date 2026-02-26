Ученые рассказали о «радиоактивных суперкабанах» Фукусимы

После происшедшей в марте 2011 года из-за мощного землетрясения аварии на японской АЭС «Фукусима» на территории вблизи станции появилась устойчивая к радиации гибридная популяция диких кабанов и домашних свиней. Об этом сообщает сайт A-Z Animals.

В материале говорится, что после аварии на АЭС в покинутых людьми населенных пунктах осталось значительное количество домашних свиней. Часть из них убежала в ближайшие леса, где скрестилась с дикими кабанами. Спустя 15 лет ученые пришли к выводу, что потомство гибридных животных не только выжило, но и успешно приспособилось к жизни в радиоактивной зоне.

Генетические исследования показали, что некоторые кабаны несли митохондриальную ДНК от домашних свиней. Это свидетельствует, что генетические признаки домашних свиней сохранились и стали частью долгосрочной популяции диких кабанов. То есть, свиньи не просто ненадолго смешались с дикой популяцией, а затем со временем их генетические признаки они положили начало семейным линиям, которые до сих пор размножаются в природе.

Ученые обратили внимание на устойчивость гибридной популяции к радиационному воздействию. По их мнению, имеет место проявление гетерозиса, при котором скрещенная особь проявляет качества, превосходящие качества обоих родителей.

В декабре 2023 года стало известно, что Великобритании жители Сискейла пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек.

Ранее сообщалось, что радиоактивные змеи помогли отследить последствия катастрофы на «Фукусиме».