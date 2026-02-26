Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Ученые рассказали о «радиоактивных суперкабанах» Фукусимы

Гибрид кабанов и свиней успешно распространился в радиоактивной зоне Фукусимы
Игорь Зарембо/РИА Новости

После происшедшей в марте 2011 года из-за мощного землетрясения аварии на японской АЭС «Фукусима» на территории вблизи станции появилась устойчивая к радиации гибридная популяция диких кабанов и домашних свиней. Об этом сообщает сайт A-Z Animals.

В материале говорится, что после аварии на АЭС в покинутых людьми населенных пунктах осталось значительное количество домашних свиней. Часть из них убежала в ближайшие леса, где скрестилась с дикими кабанами. Спустя 15 лет ученые пришли к выводу, что потомство гибридных животных не только выжило, но и успешно приспособилось к жизни в радиоактивной зоне.

Генетические исследования показали, что некоторые кабаны несли митохондриальную ДНК от домашних свиней. Это свидетельствует, что генетические признаки домашних свиней сохранились и стали частью долгосрочной популяции диких кабанов. То есть, свиньи не просто ненадолго смешались с дикой популяцией, а затем со временем их генетические признаки они положили начало семейным линиям, которые до сих пор размножаются в природе.

Ученые обратили внимание на устойчивость гибридной популяции к радиационному воздействию. По их мнению, имеет место проявление гетерозиса, при котором скрещенная особь проявляет качества, превосходящие качества обоих родителей.

В декабре 2023 года стало известно, что Великобритании жители Сискейла пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек.

Ранее сообщалось, что радиоактивные змеи помогли отследить последствия катастрофы на «Фукусиме».

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!