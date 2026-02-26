Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Онищенко рассказал, когда может появиться пандемический штамм гриппа

Онищенко: пандемический штамм гриппа может появиться в мире через 1-2 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Пандемический штамм гриппа может появиться в мире через 1-2 года. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, подобные расчеты обоснованы цикличностью гриппа. Предыдущие пандемические штаммы были в 2009 и в 2019 годах, добавил Онищенко.

«Сейчас уже где-то через год-два у нас еще какой-то появится новый пандемический штамм», — отметил академик.

До этого Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках новой волны заболеваемости гриппом в весенний период. По данным ведомства, новую волну заболеваемости может спровоцировать увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (он же свиной грипп) и B.

В связи с этим они напомнили о важности соблюдения мер профилактики. В частности, следует проветривать помещения, часто мыть руки, особенно после возвращения с улицы, избегать близкого контакта с больными людьми. В случае появления любых симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили об опасности «быстрых» способов лечения ОРВИ.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!