Онищенко рассказал, когда может появиться пандемический штамм гриппа

Онищенко: пандемический штамм гриппа может появиться в мире через 1-2 года

Пандемический штамм гриппа может появиться в мире через 1-2 года. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, подобные расчеты обоснованы цикличностью гриппа. Предыдущие пандемические штаммы были в 2009 и в 2019 годах, добавил Онищенко.

«Сейчас уже где-то через год-два у нас еще какой-то появится новый пандемический штамм», — отметил академик.

До этого Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках новой волны заболеваемости гриппом в весенний период. По данным ведомства, новую волну заболеваемости может спровоцировать увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (он же свиной грипп) и B.

В связи с этим они напомнили о важности соблюдения мер профилактики. В частности, следует проветривать помещения, часто мыть руки, особенно после возвращения с улицы, избегать близкого контакта с больными людьми. В случае появления любых симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили об опасности «быстрых» способов лечения ОРВИ.