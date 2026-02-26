Правоохранительные органы изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки

Следователи изъяли предметы из дома пропавшей в Смоленске девятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе расследования изъяты вещи из дома школьницы», — говорится в публикации.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Соседи семьи обратили внимание на незнакомого мужчину, которого часто видели возле ее дома. В правоохранительных органах пока не считают его поведение подозрительным, но решили найти незнакомца и опросить. Мать пропавшей сообщила, что конфликтов в семье накануне не было. Девочка ушла гулять с собакой и пропала. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Не исключается, что к произошедшему причастен сосед, с которым у матери ребенка были конфликты, но эту версию следователи еще не подтвердили.

Позднее сообщалось, что в поисках девочки, пропавшей в Смоленске, принимают участие более 300 человек.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.