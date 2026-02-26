Заболевший на МКС американский астронавт рассказал о происшедшем

Заболевший во время пребывания на Международной космической станции (МКС) американский астронавт Майк Финк высказался по поводу своего здоровья. Об этом астронавт написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Финка, c ним произошло «медицинское происшествие», которое потребовало немедленной помощи его коллег по экипажу. Астронавт подчеркнул, что благодаря их быстрой реакции и рекомендациям врачей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) состояние его здоровья быстро стабилизировалось. Несмотря на это, NASA приняло решение о возвращении экипажа на Землю, поскольку необходимо было воспользоваться недоступными на МКС «передовыми методами медицинской визуализации».

15 января стало известно, что космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии. Возвращение команды на Землю состоялось досрочно в связи с тем, что у одного из астронавтов миссии Crew-11 возникли проблемы со здоровьем. Главный врач NASA Джеймс Полк уточнял, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.

