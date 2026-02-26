Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Заболевший на МКС американский астронавт рассказал о происшедшем

Астронавт NASA Финк заявил о случившемся с ним на МКС «медицинском происшествии»
Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Заболевший во время пребывания на Международной космической станции (МКС) американский астронавт Майк Финк высказался по поводу своего здоровья. Об этом астронавт написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Финка, c ним произошло «медицинское происшествие», которое потребовало немедленной помощи его коллег по экипажу. Астронавт подчеркнул, что благодаря их быстрой реакции и рекомендациям врачей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) состояние его здоровья быстро стабилизировалось. Несмотря на это, NASA приняло решение о возвращении экипажа на Землю, поскольку необходимо было воспользоваться недоступными на МКС «передовыми методами медицинской визуализации».

15 января стало известно, что космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии. Возвращение команды на Землю состоялось досрочно в связи с тем, что у одного из астронавтов миссии Crew-11 возникли проблемы со здоровьем. Главный врач NASA Джеймс Полк уточнял, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.

Ранее космонавт назвал продолжительность «ночи» на МКС.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!