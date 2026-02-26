Названы неожиданные продукты, уничтожающие ваши зубы

Некоторые привычки за обеденным столом могут незаметно портить зубную эмаль, делая улыбку тусклой и чувствительной. О них «Газете.Ru» рассказала Кристина Савостян, сооснователь сети клиник «Флоренция», заведующая ортопедическим отделением, стоматолог-ортопед.

Классические «красители» вроде красного вина, кофе, чая, соевого соуса, кетчупов и томатных подливок давно известны как угроза эмали. Но настоящий вред начинается, когда поклонники «яркой» еды начинают бесконтрольно использовать домашние наборы для отбеливания зубов или неправильно применять специальные пасты.

«Их бесконтрольное применение приводит к повышению чувствительности зубов, так же как и чрезмерно горячая или холодная пища. Но не когда просто ешь что-то горячее или холодное, а чередуешь яркие перепады. Например, пьешь горячий кофе и потом заедаешь холодным мороженым», — объясняет врач.

Второй неочевидный «убийца» эмали — любовь к твердой пище для тех, у кого слабая эмаль, стоят коронки, брекет-система или множество пломб. В красной зоне у нас леденцы, ириски, карамельки, орехи в скорлупе (вроде фисташек, которые частенько грызут как есть) и шоколадной глазури, неочищенные семена подсолнечника и тыквы, сушки, пережаренные гренки, сухарики, чипсы, кукурузные снеки и попкорн. Все это не очень хорошо, но если посещение стоматолога регулярное, то он защитит ваши зубы.

Савостян подчеркивает: «Такая еда опасна не только для здоровых зубов, но и для восстановленных — она ускоряет износ конструкций и усложняет уход».

Третий тип продуктов, вредящих эмали, неочевиден и поэтому список не кажется таким уж страшным. А между тем сухофрукты, вымоченные в сиропе, ПП-снеки, уксус и кислотные маринады приносят много вреда нашим зубам. Особенно коварны в этом вопросе свежевыжатые соки. Они могут не только окрасить эмаль, но и ускорить ее истончение.

Все, что так или иначе попадает к нам в рот, в той или иной степени может быть не очень полезно зубам. Если не зубам, так деснам. К тому же ротовая полость — это слизистая, где достаточно быстро размножаются бактерии. А значит, без базовой гигиены рано или поздно начнутся проблемы. Поэтому в уходе за собой крайне важна умеренность. Не стоит избегать каких-то продуктов или бояться той же твердой пищи: с подобными установками можно, в принципе, вообще ничего не есть.

Савостян подчеркнула: «Первым делом стоит понять, что опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов. Берегите зубы, регулярно ходите на гигиеническую чистку и профилактические осмотры. Тогда все будет в порядке».

По данным стоматологических ассоциаций, 70% пациентов с повышенной чувствительностью зубов имеют проблемы именно благодаря своим пищевым привычкам. Поэтому не ждите боли и начните с профилактики.

