Силуанов рассказал о снижении нефтегазовых доходов в бюджете России

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2026 году будет менее 20%

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета России в этом году составит менее 20%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%», — сказал он.

Силуанов назвал это «нормальным», поскольку, по его словам, основная ставка делается на экономику.

В начале февраля министерство финансов России сообщило, что нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в первом месяце 2026 года к уровням января 2025-го на 50,2%.

По информации ведомства, поступления от продажи энергоресурсов снизились до 393,3 млрд руб., что на 395,8 млрд руб. меньше по сравнению с аналогичным показателем января 2025 года.

До этого Силуанов заявлял, что время углеводородного сырья для РФ начинает сокращаться, надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики.

