Силуанов рассказал о снижении нефтегазовых доходов в бюджете России

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2026 году будет менее 20%
Александр Астафьев/РИА Новости

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета России в этом году составит менее 20%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%», — сказал он.

Силуанов назвал это «нормальным», поскольку, по его словам, основная ставка делается на экономику.

В начале февраля министерство финансов России сообщило, что нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в первом месяце 2026 года к уровням января 2025-го на 50,2%.

По информации ведомства, поступления от продажи энергоресурсов снизились до 393,3 млрд руб., что на 395,8 млрд руб. меньше по сравнению с аналогичным показателем января 2025 года.

До этого Силуанов заявлял, что время углеводородного сырья для РФ начинает сокращаться, надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики.

Ранее на Западе оценили решение Евросоюза по российскому газу.

 
