В МИД обвинили Украину в применении токсичных веществ против мирных граждан

МИД: ВСУ используют отравляющие вещества против ВС России и мирных граждан
Украинские военнослужащие используют отравляющие вещества против российских военных и мирных граждан. Об этом ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения», — сказал дипломат.

В январе ветеран специальной военной операции с позывным «Матрос» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в зоне спецоперации опасное химическое оружие. Он призвал подразделения ВС России смотреть по сторонам и по возможности иметь на позициях противогазы.

До этого заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина совершает теракты с помощью беспилотников, снаряженных токсичными веществами. Он уточнил, что атаки производятся не только против военнослужащих российской армии, но и против гражданского населения.

Ранее сообщалось о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте.

 
