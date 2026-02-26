Вэнс прокомментировал вторжение американского катера в воды Кубы

Вэнс: США не считают серьезным инцидент с катером в территориальных водах Кубы

Власти Соединенных Штатов не считают серьезным происшедший в кубинских территориальных водах инцидент с катером, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, Вэнс выразил надежду, что наблюдаемая ситуация не настолько плоха, как можно было бы опасаться. При этом он отметил, что большего сказать не может, так как не имеет необходимых сведений.

По словам Вэнса, американские власти продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Но пока детали происшествия не известны.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому военным.

