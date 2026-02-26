Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Вэнс прокомментировал вторжение американского катера в воды Кубы

Вэнс: США не считают серьезным инцидент с катером в территориальных водах Кубы
Daniel Cole/Reuters

Власти Соединенных Штатов не считают серьезным происшедший в кубинских территориальных водах инцидент с катером, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, Вэнс выразил надежду, что наблюдаемая ситуация не настолько плоха, как можно было бы опасаться. При этом он отметил, что большего сказать не может, так как не имеет необходимых сведений.

По словам Вэнса, американские власти продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Но пока детали происшествия не известны.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому военным.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о помощи Кубе.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!