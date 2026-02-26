Самолет спецпредставителя президента США вылетел в Швейцарию

Самолет специального представителя президента США Стива Уиткоффа вылетел в Женеву, где, как ожидается, он встретится с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полетные данные сервиса Flightradar24.

Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 покинул аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 26 февраля в 01:20 (мск).

До этого агентство сообщило, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, должен прибыть в Женеву на переговоры с американской стороной 26 февраля.

По словам собеседника РИА Новости, Дмитриев встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф оценил работу делегации России на переговорах в Женеве.