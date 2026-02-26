Размер шрифта
Армия

Украинские военные начали уходить с правого берега Днепра

РИА Новости: ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Херсонской области
Yan Dorbronosov/Reuters

Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области начали постепенно отступать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят от первой линии береговой обороны в Антоновке в сторону железнодорожного полотна.

«Передовые подразделения Вооруженных сил Украины, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад», — сказал собеседник РИА Новости.

Как указал источник, украинские военнослужащие пытаются зарыться на более безопасных для них укреплениях в районе железнодорожного полотна.

До этого Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что подразделения ВСУ начали покидать правый берег Днепра. Отмечается, что пустующие пункты временной дислокации, оставшиеся после ухода украинских бойцов, выжигают операторы 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр».

Ранее стало известно, что 10 тыс. бойцов ВСУ сбежали с поля боя в блиндажи в Сумской области.

 
