Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Рубио сообщил о прогрессе в «сужении круга вопросов» в переговорах по Украине

Сложные вопросы до сих пор остаются в контексте переговоров по Украине, но их «круг сузился». Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы добились прогресса в сужении круга вопросов, однако я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень и очень сложными», — сказал он.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

25 февраля Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы переговоров по урегулированию конфликта. Зеленский добавил, что украинская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров стран.

Ранее в США заявили об оптимистичном прогнозе на урегулирование украинского конфликта.