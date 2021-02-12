В Ленобласти вор продал за 500 рублей частицу мощей Матроны

В Ленинградской области вор украл частицу мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря и продал ее за 500 рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан.

«Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей», — сказала Волк.

Выяснилось, что мужчина положил мощи в рюкзак, когда охранник отвернулся. Заметив пропажу, сотрудник храма обратился в полицию.

Ранее житель Омской области украл из церкви мощи святых и спрятал в колодце.