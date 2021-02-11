Расстрелявшего коллег в метро Москвы полицейского признали виновным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos

Коллегия присяжных признала виновным, но достойным снисхождения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Мосгорсуд.

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)», — говорится в сообщении.

То, что Смирнова признали заслуживающим снисхождения означает, что его не смогут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что Смирнов оправдан по двум эпизодам, связанным с получение взяток у гражданина Узбекистана, на чем его попытались поймать сотрудники ОСБ, и у гражданки Филиппин, которую, по версии обвинения, он взял в другое время.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки около метро «Рязанский проспект» в Москве погибли два человека.