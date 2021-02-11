Центральную Россию ждет возвращение аномальных морозов

Аномальные морозы вернутся в центральную часть России в начале следующей недели, предупредил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На следующей неделе мы ждем опять похолодание <...> температура после -10…-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до -20…-25 градусов, а местами и ниже», – отметил Варакин.

По его словам, в понедельник и вторник, 15 и 16 февраля, температура опустится на 10-15°C. Похолодание затронет Московский регион, а также Тверскую, Калужскую и Тульскую области.

При этом аномальные морозы закончатся к пятнице, 19 февраля, добавил глава центра.

Ранее жителей Москвы предупредили о снежном апокалипсисе к концу недели.