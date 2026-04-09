Зеленский не оценил поездку вице-президента США Вэнса в Венгрию

Поездка в Венгрию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал Украину за вмешательство в венгерские выборы, была бесполезной. Об этом в интервью для The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский назвал поездку Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за президента Венгрии Орбана «бесполезной»», — отмечается в публикации.

При этом Зеленский отметил, что не намерен вмешиваться в выборы в Венгрии и желает, чтобы венгерский народ самостоятельно принял решение, какую партию поддержать на голосовании.

Также вице-президент США назвал возмутительными угрозы президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

5 марта Зеленский пригрозил, что даст адрес Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

Спустя несколько дней Орбан рассказал об угрозах, которые начали поступать от украинцев не только ему, но и в адрес его семьи: детей и внуков. Премьер-министр Венгрии заявил, что с ним и его близким все в порядке, но «всему есть предел».

Ранее в бундестаге оценили угрозы Зеленского Орбану.