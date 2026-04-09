Фильмы «Красный шелк» и «Яга на нашу голову» покажут в Сингапуре

В Сингапуре пройдет Фестиваль российского кино
В Сингапуре состоится фестиваль российского кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Art Pictures Distribution.

Мероприятие пройдет 9 по 24 апреля в рамках деловой сессии XI Российско-Сингапурского бизнес-диалога. Фестиваль организовало РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии Посольства Российской Федерации в Сингапуре и Образовательного центра Российско-Сингапурского Делового Совета.

На событии российская сторона представит фильмы «Красный шелк» и «Яга на нашу голову». Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова назвала эти показы важным шагом в укреплении международного интереса к современному российскому кино. Она также рассказала о продолжении сотрудничества России с китайским кинематографом.

«Развитие этой истории продолжится: в настоящее время ведётся работа над новым фильмом франшизы — «Черный шелк», выход которого запланирован на 31 марта 2027 года. Мы уверены, что оба проекта достойно представят российский кинематограф за рубежом и найдут отклик у международной аудитории», — поделилась Баланова.

