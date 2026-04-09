В Госдуме рассказали, почему нельзя запрещать школьникам применять ИИ

Депутат Толмачев: отказ от ИИ блокирует развитие детей в цифровом пространстве
Отказ от использования школьниками искусственного интеллекта (ИИ) блокирует развитие в цифровом пространстве и лишает возможности быть наравне со сверстниками из других стран. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Думаю, все помнят такую фразу: «А кто за тебя думать будет? Пушкин?». Думать, читать книгу, решать задачу — набор действий менялся, как и имена гениальных и всемогущих классиков. Но суть оставалась прежней: кто-то приходил на помощь и чудесным образом выполнял задание вместо школьника. При этом, хотя субъективно неприятное дело оказывалось сделанным, никакого преимущества ученик от этого не получал. Какая же тебе польза, если «Войну и мир» прочитает кто-то другой? Сегодня в роли Александра Сергеевича из шутливой фразочки выступает искусственный интеллект. Он «читает» книги и дает сухие выжимки. ИИ решает любой пример и превосходит любых предшественников», — сказал Толмачев.

Он отметил, что плюсы от самостоятельного изучения материала и решения задач огромные. Этот способ развивает память и нейропластичность, тренирует и укрепляет когнитивные функции, создает новые нейронные связи, регулирует процесс обмена нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. Поэтому самостоятельное решение школьных задач — это вклад в формирование полноценной личности, обратил внимание Толмачев. При этом он считает, что без навыков эффективного использования искусственного интеллекта и других информационных технологий сегодня никак не обойтись.

«Отказ от ИИ блокирует развитие детей в цифровом пространстве и лишает возможности быть наравне со сверстниками из других стран. В этом кроется потенциальная опасность технологического отставания на международном уровне. Все должно быть в балансе. Отказываться от использования ИИ нельзя. Но и полностью делегировать ему учебу — тоже. ИИ не станет умнее от еще одной решенной задачки по химии или математике — а вот для Пети или Маши она может стать ступенью на пути к успешному будущему, победам на олимпиадах и конкурсах, учебе в желанном колледже или вузе, достойной карьере и, говоря в целом, счастливой жизни», — заключил Толмачев.

Ранее в правительстве назвали число россиян, пользующихся ИИ.

 
