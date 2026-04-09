В Астрахани спустя 27 лет раскрыли убийство сотрудника милиции

В Астраханской области раскрыли убийство местного жителя спустя 27 лет
В Астраханской области раскрыли убийство местного жителя, совершенное более 25 лет назад. Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, причастному к гибели сотрудника органов внутренних дел в 1999 году. Об этом сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Преступление произошло в ночь на 27 февраля 1999 года у ночного клуба в Астрахани. Погибший сделал замечание молодым людям, которые нарушали общественный порядок. После этого начался конфликт. Злоумышленники напали на мужчину, избили его руками, ногами и оружием. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Долгое время установить нападавших не удавалось. Следствие по делу приостановили. Спустя 25 лет следователи СК и оперативные сотрудники УМВД по Астраханской области провели тщательный анализ материалов уголовного дела и дополнительно допросили свидетелей. Это позволило установить причастность к преступлению мужчины, проживающего на территории другого региона. Его задержали в апреле этого года.

По версии следствия, фигурант действовал совместно с неустановленными лицами. Он нанес погибшему множественные удары, в том числе в жизненно важные органы. Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас устанавливают других участников преступления.

