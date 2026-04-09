Вратарь «Спартака» оценил микроклимат в команде

Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал, что главный тренер клуба Хуан Карлос Карседо создал хороший микроклимат в московской команде. Его слова приводит Sport24.

«Карседо поддерживает меня, тренер выстроил хороший микроклимат в команде. Видно, что каждый бьется друг за друга», — сказал Помазун.

В последнем матче «Спартак» обыграл «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

Помазун перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В текущем сезоне футболист провел в воротах красно-белых девять матчей, в одном из которых сыграл «на ноль».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал бывших тренеров «Спартака» болванами.