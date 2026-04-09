Подмосковный ТЦ выплатит упавшей на полу покупательнице почти 630 тыс. рублей

Антон Денисов/РИА «Новости»

Посетительница ТЦ «Капитолий» в подмосковном Подольске получит от магазина более 600 тысяч рублей за травмы, полученные при падении на скользком полу в торговом помещении. Такое решение принял Мосгорсуд, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Женщине выплатят 626 844,7 рубля, эта сумма компенсации покрывает понесенные ею расходы на лечение, причиненный моральный вред и судебные расходы. Кроме того, магазин должен будет оплатить штраф за отказ от согласования претензий клиентки в досудебном порядке.

Из материалов гражданского иска следует, что в снежную погоду женщина зашла в ТЦ и поскользнулась на полу, выложенном гладкой плиткой. Никаких предупреждающих знаков и ограждений вокруг этого участка поверхности пола, который становится скользким при попадании влаги и дорожных реагентов с обуви посетителей, установлено не было.

Женщина получила травму и обратилась в районный суд с требованием компенсации. Ее иск был отклонен на том основании, что при входе в ТЦ были установлены решетки для очистки подошв обуви от уличной грязи и положены специальные ворсовые покрытия, якобы впитывающие избыток влаги. Истица обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, которая встала на ее сторону.

В постановлении Мосгорсуда говорится, что, несмотря на наличие решеток и ворсовых покрытий, сам факт травмирования покупательницы означает отсутствие необходимых мер безопасности со стороны руководства ТЦ.

Ранее россиянка сломала ногу при попытке выбрать косметику.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!