Стало известно, как армия России будет использовать боевой лазер на Украине

Российский боевой лазер LazerBuzz, скорее всего, в первую очередь будет предназначен для защиты отдельных участков фронта в зоне СВО, а также для обороны важных объектов ближайшего тыла. Его эффективность еще предстоит оценить экспертам, однако новинка «пойдет в плюс» российской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владмир Евсеев.

«Конечно, он [лазер] пойдет в плюс, но в первую очередь сейчас определяться будет его боевая реальная эффективность. Какая реальная дальность перехвата? Сможет ли работать по многим целям одновременно? Как быстро переключаться с цели на цель? Какая скорость будет перехвата? Потому что ведь по ним же тоже будут работать, по этим объектам. Их нужно защищать или они сами себя могут защитить? Мы это с вами не понимаем. Я думаю, что, конечно, нужно ее отработать и посмотреть ее реальную боевую эффективность», – обратил внимание эксперт.

По словам Евсеева, если реальная боевая эффективность лазера «будет хорошая», то станет необходимым оперативнон распространение изделия на фронте.

«Они [лазерные системы] все-таки больше предназначены для защиты отдельных участков линии фронта и объектов, может быть, в ближайшем тылу», — пояснил военный аналитик, говоря о том, как ВС РФ будут использовать боевой лазер.

До этого в компании-разработчике российских боевых лизеров LazerBuzz заявили, что лазер во время эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 км.

В LazerBuzz добавили, что продолжают работу по совершенствованию лазерной системы.

В конце прошлого года российская лазерная система защиты от FPV-дронов LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на дистанции 1 км. Разработчики уточнили, что до этого дальность работы установки составляла 700 м. В LazerBuzz пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

Ранее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.