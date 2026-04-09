Украине предрекли дефицит топлива для самолетов

FinPoint: Украине грозит дефицит авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке
Основатель украинской инвесткомпании FinPoint Сергей Будкин заявил, что Украине грозит нехватка топлива для самолетов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает украинское издание «Новости.Live».

По словам Будкина, украинская армия может испытать дефицит топлива в том числе для истребителей F-16 и Mirage.

«Украине грозят проблемы с поставками для авиации. Самый большой [ущерб] от войны в Персидском заливе — [понесет] рынок авиатоплива. ..., это ударит по Украине: авиационное топливо для боевой авиации, в частности F-16 и Mirage, уже подорожало примерно вдвое. Растет нагрузка на бюджет из-за потребности финансирования горючего. Возможное рационирование топлива в Европе может ограничить поставки для украинских воздушных сил», — поделился он.

До этого бывший президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук заявил, что мобилизация привела к тому, что на Украине стало не хватать водителей бензовозов и возникла проблема с доставкой топлива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее на Украине снова заговорили об «энергетическом перемирии».

 
