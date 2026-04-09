«Покажем, что еще есть порох в пороховницах»: «Корни» отметят 25-летие группы большим концертом

Григорий Сысоев/РИА Новости

Группа «Корни» объявила на музыкальной премии «Жара» о полноценном возвращении на сцену и подготовке к 25-летию коллектива. Слова артистов передает «Газета.Ru».

Солист Алексей Кабанов признался, что вместе с коллегами хочет вернуть былую славу, которая была у группы в 2000-х годах. В планах у них организовать большой концерт, посвященный юбилею музыкального коллектива.

«Мы еще будем выступать, покажем, что еще есть порох в пороховницах. Планируем выступить на трибьюте группы «Любэ» и спеть одну из их песен. А из далеко идущих планов — мы собираемся отмечать большим концертом 25-летие группы «Корни». Наша сила в музыке и Игоре Матвиенко, который написал классные песни, которые сейчас поет народ, они до сих пор актуальны. Люди приходят на наши концерты», — поделились участники группы.

«Корни» образовались на проекте «Фабрика звезд». В первом сезоне шоу коллектив даже занял первое место. Бессменным руководителем группы является Игорь Матвиенко, который написал главные хиты для бойз-бенда.

В последние годы «Корни» ушли в тень, но на волне популярности артистов «нулевых» собираются вновь ворваться в российский шоу-бизнес. Это уже сделали Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев, объявившие о возвращении «БиС». Также о воссоединении задумываются и участники «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что группу «Чай вдвоем» ждет успех после воссоединения.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!