Олимпийский чемпион назвал смешными победы Клебо в отсутствие российских лыжников

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не считает 11-кратного чемпиона ОИ норвежского лыжника Йоханнеса Клебо легендой из-за отстранения россиян. Его слова приводит РИА Новости.

«Клебо сейчас стал а-ля легендой. Для меня он никакая не легенда. Он завоевал кучу медалей в отсутствие сильнейших лыжников, которыми являются наши ребята. Это же смешно», — сказал Васильев.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

С 2022 года российские лыжники были отстранены от международных турниров. В конце 2025 года первыми из россиян нейтральный статус получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники стали единственными представителями страны на Олимпиаде-2026 в своем виде и не смогли завоевать медали.

Ранее Коростелев рассказал, доволен ли своим выступлением на Олимпиаде.