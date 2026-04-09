Эксплуатацию модуля «Наука» на МКС решили продлить

Центр им. Хруничева продлил работу модуля «Наука» на МКС до 2035 года

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева приступает к работам по продлению срока эксплуатации многофункционального лабораторного модуля «Наука», входящего в российский сегмент МКС. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Денис Денискин.

Он уточнил, что новый срок эксплуатации «Науки» установлен до конца 2035 года.

«После завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции—прим.ред.)», — отметил Денискин.

Модуль «Наука» был изготовлен РКК «Энергия» и центром имени Хруничева по заказу Роскосмоса и вошел в состав МКС летом 2021 года. Отмечается, что эксплуатационный ресурс «Науки» заложен до конца 2027 года.

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2028 году. По его словам, через три года по договоренности с NASA, работа по МКС начнет «закругляться», а в 2030 году ее сведение с орбиты будет завершено.

