Москвичам рассказали, когда в столицу вернется теплая погода

Синоптик Позднякова: теплая погода может вернуться в Москву 13 апреля
Теплая весенняя погода может вновь наступить в Москве уже 13 апреля. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, 11 и 12 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. В ночное время температура воздуха в Москве составит -1…+1 °C.

«Потом температура начнет повышаться. Днем в субботу ожидается примерно +10...+12 °C, в воскресенье - приблизительно так же. Но это все еще будет ниже климатической нормы на 1,5-2 °C», — сообщила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха будет прогреваться и в понедельник, 13 апреля. В итоге она вернется к климатической норме.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что первая весенняя гроза ожидается в Москве в конце апреля. По ее словам, сейчас гроза невозможна, поскольку погода в столице слишком холодная.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!