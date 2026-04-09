В Британии инъекции для похудения одобрили для профилактики инфарктов

В Британии уколы для похудения одобрили для профилактики инфарктов и инсультов
Британский регулятор здравоохранения одобрил применение препаратов на основе семаглутида, ранее использовавшихся для снижения веса, для профилактики инфарктов и инсультов. Решение принял Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE). Об этом «Газете.Ru» рассказала Александра Лукашова, вице-президент российской фармацевтической компании «Акрихин».

Согласно новым рекомендациям, препарат в форме еженедельных инъекций смогут получать около 1,2 миллиона пациентов. Его будут назначать людям из группы высокого риска сердечно-сосудистых событий — например тем, кто уже перенес инфаркт или инсульт, а также пациентам с периферическими заболеваниями артерий. Дополнительным условием является наличие избыточного веса — индекс массы тела должен составлять не менее 25.

Как пояснила Лукашова, семаглутид будет использоваться как часть комплексной терапии.

«Препарат назначается в дополнение к стандартному лечению — статинам, средствам для снижения артериального давления — а также в сочетании с диетой и физической активностью», — отметила она.

После прекращения поставок оригинального датского препарата «Оземпик» в Россию в 2023 году на рынке начали появляться отечественные аналоги. По состоянию на январь 2026 года в стране зарегистрировано десять препаратов на основе семаглутида.

По данным Росстата, в России более чем у трех миллионов человек диагностировано ожирение. Эксперты отмечают, что по мере роста индекса массы тела увеличивается и риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому препараты на основе семаглутида рассматриваются как один из возможных инструментов их профилактики.

Ранее ученые выяснили, что препарат для похудения может защищать от инфекций.

 
