Россиянин выстрелил из ружья в голову односельчанину

В Волгоградской области мужчина поссорился с соседом и выстрелил ему в голову

В Новоаннинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который во время ссоры выстрелил в односельчанина. Об этом сообщает СУ СК по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером в станице Филоновской. Двое соседей часто конфликтовали из -за того, что домашний скот одного из них заходил на чужую территорию, повреждал имущество и портил придомовую территорию. Очередная перепалка со взаимными оскорблениями произошла на улице

В ходе конфликта подозреваемый зашел в дом, взял двуствольное ружье, вернулся и выстрелил односельчанину в голову. Спасти раненого не удалось. После произошедшего стрелявший сам вызвал полицию, возбуждено уголовное дело.

До этого астраханец выстрелил в голову соседу соседу из-за спора о земле. По версии следствия, между семьями давно длились конфликты из-за земли. 14 марта мужчина решил положить конец вражде. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружье и выстрелил ему в голову. Спасти пострадавшего не смогли.

