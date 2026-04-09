Обещавший уйти на фронт Ермак нашел новую работу на Украине

Ермак создал общественную организацию «Справедливость для Украины»
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, обещавший после отставки уйти на фронт, нашел работу на «гражданке». В своем Telegram-канале он заявил, что создал общественную организацию «Справедливость для Украины».

По словам Ермака, его организация продолжит работу комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), который он возглавлял. Команда занималась разработкой системных решений в политике и законодательстве. Новая организация сфокусируется на более конкретных случаях. По словам Ермака, она будет помогать решать юридические вопросы бойцам ВСУ, военнопленным и их семьям.

В число учредителей вошли сам Ермак, а также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащиты. Среди них офицер морской пехоты, который попал в плен после сражения за Мариуполь, Артем Дибленко, адвокат с международной практикой Юлия Степаненко, а также военнослужащая, адвокат и управленец Татьяна Кан. Организация планирует начать полноценную работу с мая текущего года, уточнил Ермак.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он сообщил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

Позже Ермак передумал уходить на фронт. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться в зону проведения боевых действий, несмотря на ранее сделанное заявление.

Ранее Ермаку запретили покидать Украину.

 
