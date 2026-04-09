Украина и Норвегия планируют атаки против судов РФ в двух морях

ТАСС: Киев и Осло готовят теракты на суда РФ в Баренцевом и Норвежском морях

Власти Украины совместно со специалистами военно-морских сил (ВМС) Норвегии готовят теракты против судов России в Баренцевом и Норвежском морях. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«Киевский преступный режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит проведение террористических акций против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно», — рассказал собеседник агентства.

4 марта президент России Владимир Путин назвал нападение на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море терактом. Он отметил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными вещами.

До этого Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, атаку совершили с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

