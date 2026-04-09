Зампред Верховного суда России ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила заявление об отставке заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Юрия Иваненко. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Иваненко также руководил судебной коллегией по экономическим спорам.

Иваненко родился в 1966 году. Карьеру в ВС он начал в 2015 году, заняв должность судьи. Позже, в 2020 году, он возглавил третий судебный состав профильной коллегии.

В июле 2024 года Иваненко стал исполняющим обязанности председателя Верховного суда России.

Накануне председатель (ВС) Игорь Краснов назвал российские суды «лучшим местом, чтобы добиться справедливости». В частности, российские суды имеют высокий уровень предсказуемости, основанной на законе судебной практики, а также цифровизации, что позволяет существенно снизить судебные издержки. Также в российской судебной системе есть четкая структура обжалования и высокая исполняемость судебных решений благодаря службе судебных приставов.

Ранее Верховный суд взял под контроль дела участников СВО о соцвыплатах.

 
