В RWB опровергли информацию об альянсе ВТБ и Wildberries

Сообщения о якобы альянсе банка ВТБ с маркетплейсом Wildberries не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Russ и Wildberries (RWB).

Ранее издание РБК со ссылкой на четыре источника писало о том, что ВТБ и Wildberries ведут переговоры о возможности интеграции.

«Информация, опубликованная в РБК о якобы «альянсе ВТБ и Wildberries», не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе объединенной компании.

В прошлом году RWB стала премиум-партнером профессионального футбольного клуба ЦСКА. Логотип компании появился на форме футбольного клуба и на «ВЭБ-Арене». Стороны решили вместе вносить вклад в популяризацию здорового образа жизни и устраивать рекламные компании с использованием возможностей RWB.

Ранее Wildberries & Russ купила три транспортные компании.

 
