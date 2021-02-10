В Москве выявлен 1441 новый случай коронавируса

В Москве зарегистрировали 1441 новый случай COVID-19. Таким образом, за минувшие сутки в столице было выявлено больше всего заболевших коронавирусом в стране. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В оперштабе заявили, что после Москвы идет Санкт-Петербург. Там было зафиксировано 1169 новых случаев COVID-19. На третьем месте по данному показателю находится Московская область. В Подмосковье коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 650 человек.

В среду, 10 февраля, стало известно, что за все время пандемии в России выявили уже более 4 млн случаев COVID-19.