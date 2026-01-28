Медведев рассказал о борьбе с «поборами за любую справку»

Совсем недавно в России оказание госуслуг сопровождалось «поборами за любую справку», но создание системы «одного окна» все изменило. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском форуме МФЦ, его цитирует РИА Новости.

«Именно такая заявительная процедура — крайне запутанная, бюрократическая — и применялась до момента создания МФЦ <...> очень часто все это сопровождалось взятками: поборы были везде, за все, за любую справку. Это совсем недавно было», — отметил Медведев.

По его словам, во взаимодействии между государством и гражданином все изменило создание принципа «одного окна», смысл которого достаточно простой: не человек должен бегать по инстанциям, собирать справки, «умолять», а «это должно сделать технологически безупречным образом само государство».

До этого экономист Анатолий Никитин сообщил, что в трудной жизненной ситуации россияне могут рассчитывать на адресную социальную помощь, получить которую возможно, обратившись в МФЦ или отделение соцзащиты. Какая именно поддержка будет оказана, определяется условиями каждой конкретной ситуации, роль при этом играют причины ее возникновения и возможности бюджета региона.

