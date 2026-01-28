Размер шрифта
Медведев пошутил, что был «малограмотным» в одном вопросе

Медведев: я был малограмотным, когда критиковал тестовую версию «Госуслуг»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев шутливо повинился в том, что был «малограмотным», когда называл неудобной тестовую версию портала «Госуслуги». Слова политика с выступления на Всероссийском форуме МФЦ в Москве передает ТАСС.

О критике «Госуслуг» Медведеву напомнил ведущий пленарной сессии форума, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По словам министра, летом 2013 года политик, который тогда занимал пост премьер-министра, называл неудобной процедуру регистрации, в которой «вообще фиг разберешься».

В ответ Медведев отметил, что тогда действительно было много разговоров, что зрелые люди могут не понять, как пользоваться порталом. По его словам, такая проблема появляется всегда, когда речь идет о цифровых преобразованиях, поскольку необходимо понимать, насколько к этому готово общество.

«Я сам малограмотный тогда был, не хватило квалификации», — признался зампред Совбеза.

Работу портала «Госуслуги» также однажды раскритиковал президент России Владимир Путин. Весной 2020 года глава государства остался недоволен тем, что платформа не выдержала количество обращений на получение выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. По словам президента, в первый день приема заявок поступило свыше миллиона обращений от людей, но портал не справился с этим объемом. Путин при этом отметил, что в министерстве связи оперативно наладили работу портала. Вместе с тем он призвал ведомство обратить внимание на случившееся и на другие вопросы подобного рода, чтобы в будущем не допускать такого.

Ранее россиянам назвали плюсы, минусы и риски единого цифрового профиля.
 
