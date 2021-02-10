В США одобрили экстренное применение коктейля из антител Eli Lilly для лечения COVID-19

Власти США выдали разрешение на экстренное применение коктейля из антител для лечения коронавируса нового типа, который разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly. Об этом сообщает сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отмечается, что FDA одобрило применение таких моноклональных антител, как бамланивимаб и этесевимаб. Они используются для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию при помощи тестов, а также у тех, у кого высок риск развития тяжелой формы заболевания.

В ведомстве сообщили, что во время клинических испытаний было подтверждено, что однократное внутривенное совместное введение данного коктейля значительно снизило число госпитализаций и смертей от коронавируса. Ученые продолжают оценивать его безопасность и эффективность.

Ранее российские ученые обнаружили обезвреживающие коронавирус антитела.