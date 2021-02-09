Союз журналистов Украины прокомментировал решение о закрытии трех телеканалов

Национальный союз журналистов Украины прокомментировал решение властей страны по блокировке трех национальных телеканалов. Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

В союзе выразили обеспокоенность по внесудебному решению ввести ограничительные меры против NEWSONE, «112 Украина» и ZIK.

НСЖУ добавляет, что такое решение со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины должно происходить с соблюдением закона и основываться на публичных доказательствах.

Согласно заявлению союза, государство имеет неоспоримое право по защите информационного пространства Украины от пропаганды. Там также указали на то, что вопрос свободы слова в стране должен широко обсуждаться на основе соблюдения законов.

Ранее МВД Украины заявило, что из-за блокировки телеканалов в стране могли пытаться дестабилизировать ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента, тем временем, обвиняют в диктатуре.