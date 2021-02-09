Дума может ввести запрет на приравнивание действий СССР и нацистской Германии

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская рассчитывает на то, что Госдума до конца весенней сессии сможет принять закон о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он у нас в первом приближении готов, первая редакция готова…Надеюсь, что в течение весенней сессии сможем его принять», — сказала Ямпольская.

В законопроекте речь идет о необходимости усиления законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии. Президент России Владимир Путин согласился, что такой запрет необходимо ввести, но аккуратно.

«Мы доработаем, соберем все мнения, сделаем так, чтобы этот законопроект ни в коем случае не пресекал свободу исторической дискуссии — речь не идет ни в коей мере о цензуре», — отметила Ямпольская.