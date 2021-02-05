Понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили

Свидетель обвинения Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признался в суде, что получил 2 тыс. рублей от задержавших журналиста экс-полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, на такси дали. Где-то 1,5 - 2 тыс. рублей», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что мужчина был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова.

Кузнецов рассказал в суде, что полицейский по имении Егор позвонил ему и попросил приехать и помочь с задержанием. При этом свидетель не уточнил, о каком именно преступлении идет речь.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу Голунова бывшего полицейского поместят в карцер.