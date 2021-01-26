Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с нападением на россиян в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турцию вообще не стоит посещать. «Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле сборщик мусора напал с ножом на трех россиян — двух женщин и мужчину. В результате пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Злоумышленник был задержан. По неофициальным данным, у подозреваемого ранее было не менее 30 судимостей. Кроме того, мужчина имеет психическое заболевание.