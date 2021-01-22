Финляндия временно закроет один из погранпунктов на границе с РФ

Власти Финляндии решили временно закрыть для пассажирского движения один пункт пропуска на границе с Россией. Речь идет о погранпункте Иматра (с российской стороны — Светогорск), сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Финляндии Марию Охисало.

Как рассказала министр, данная мера должна начать действовать со среды, 27 января.

При этом введенные ранее ограничения на границе с Россией и рядом других стран продлены до 25 февраля, сообщила Охисало.

Ранее сообщалось, что финско-российскую границу в октябре 2020 года пересекли 61 953 раза. Это стало рекордным числом за месяц за все время пандемии коронавируса.