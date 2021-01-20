Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук направил в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, в ведомство был подан пакет необходимых документов для регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра им. Чумакова может поступить в оборот в марте текущего года. Сейчас ученые завершают вторую стадию клинических испытаний, эффективность препарата проверяют на добровольцах. Препарат содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию.