Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в европейскую часть России придет аномальное потепление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такой погодный режим ожидается с четверга, 21 января, и по меньшей мере до субботы, 23 января.

По его словам, причиной температурных изменений станет воздух с запада Средиземноморья, который будет поступать с Западной Европы в центр Европейской России.

Научный руководитель уточнил, что это приведет к изменениям температуры на 12 — 13°С.

«Уже к вечеру в четверг температурный фон — -2°С...-4°С. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от -2°С...-3°С», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он подчеркнул, что в конце недели температура воздуха будет на 10°С выше нормы.

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