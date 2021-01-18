Политолог оценила синхронную реакцию Запада на задержание Навального

Синхронная реакция западных политиков и организаций на задержание Алексея Навального говорит о том, что вся история с возвращением блогера в Россию была тщательно спланирована, считает политолог Анна Федорова.

«Я думаю, все эксперты заметили поразительную скорость, с которой были сделаны заявления по поводу Навального. Представители США, Евросоюза, Amnesty International практически одновременно выступили с одинаковыми по духу заявлениями. Это часть большого политического спектакля вокруг фигуры Навального, в котором ему, впрочем, отведена скорее пассивная роль», — уверена Федорова.

«Узник совести» запланирован как символ протеста. В таком статусе он сейчас максимально выгоден западным элитам», — сообщила она «Газете.Ru».

Впоследствии Федорова ожидает глобального и демонстративного медийного возмущения преследованием Навального.

«Как возможный следующий шаг, я уверена, обсуждается раскрутка Юлии Навальной как политической фигуры», — заключила она.