Биолог раскритиковала идею иммунных паспортов

Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранову.

«Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей», — говорится в сообщении.

Она добавила, что существуют люди, у которых вакцинация не вырабатывает стойкого иммунитета к инфекции.

«Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто «галочка», а не удостоверении о защищенности», — сообщила Баранова.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта.

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