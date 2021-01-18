Биолог раскритиковала идею иммунных паспортов
Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранову.
«Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей», — говорится в сообщении.
Она добавила, что существуют люди, у которых вакцинация не вырабатывает стойкого иммунитета к инфекции.
«Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто «галочка», а не удостоверении о защищенности», — сообщила Баранова.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта.
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