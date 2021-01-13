В Москве в среду ожидается -14°С

Облачная погода с прояснениями ожидается в среду, 13 января, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами будет небольшой снег.

Синоптики также предупредили о гололедице.

Днем температура воздуха в городе составит -12°С...-14°С, ночью она опустится до -16°С.

Ветер будет юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от -11°С до -16°С. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до -18°С.

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