В Свердловской области загорелся ангар со смазочными материалами
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В городе Среднеуральск в Свердловской области произошел пожар в ангаре со смазочными материалами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16.04 (14.04 мск). Инцидент произошел на улице Ленина.
По предварительным данным, площадь пожара составила около 600 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из ангара самостоятельно эвакуировались пять человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Восемь человек погибли: кто виноват в пожаре в Екатеринбурге
— В мэрии Екатеринбурга назвали причину гибели людей при пожаре в жилом доме
— Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге