Глава минтранса Индонезии подтвердил крушение самолета в Яванском море

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Ситуация в аэропорту Джакарты после крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, 9... Ситуация в аэропорту Джакарты после крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, 9...
Ситуация в аэропорту Джакарты после крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, 9...
Willy Kurniawan/Reuters

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил информацию о крушении самолета компании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом сообщает портал Detik.

По его информации, самолет разбился около острова Лаки в акватории Яванского моря.

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо дал указание максимально расширить поисковую операцию.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, направляющийся из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров вскоре после взлета. На борту лайнера находились 59 пассажиров.

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